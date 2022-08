Mondiali al via un giorno prima e Qatar subito in campo: manca solo ok della Fifa

LA RICHIESTA

La rassegna inizierà il 20 novembre e cambia il match d'apertura: non più Senegal-Olanda, ma i padroni di casa contro l'Uruguay

Importanti novità in vista del Mondiale in Qatar. Gli organizzatori dell'evento vorrebbero anticipare la sfida tra Qatar ed Ecuador alla sera del 20 novembre, anticipando così di un giorno il via al torneo e cambiando la gara d'apertura che al momento è Senegal-Olanda. L'obiettivo è quello di far coincidere una cerimonia inaugurale altamente spettacolare con il match dei padroni di casa, come da tradizione. Si attende la decisione della Fifa.

La FIFA sembra propensa a cambiare la data di inizio della Coppa del Mondo in modo che la nazione ospitante, il Qatar, possa dare il via al torneo. Ci sarà, quindi, una inversione di orario delle due gare, mentre tutto il resto del programma non subirà variazioni, compresa la finale che si giocherà regolarmente domenica 18 dicembre al Lusail Iconic Stadium.

Il Qatar non ha mai ospitato il torneo prima d'ora e non via ha mai partecipato, diventando solo la seconda nazione dall'Italia nel 1934 a disputare un Mondiale senza mai qualificarsi ufficialmente.

Vedi anche juventus Francia, Deschamps: "In contatto con Pogba, in Qatar ci sarà"