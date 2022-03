Macedonia in festa fino all'alba per l'impresa: "Battiamo il Portogallo"

Festa grande in Macedonia del Nord dopo l'impresa epica di eliminare l'Italia dalla corsa per il Mondiale. "Che sensazione! Bravi ragazzi, ben fatto!" ha scritto sui social il Primo Ministro macedone Dimitar Kovacevski dopo l'incredibile vittoria a Palermo. "Siete dei veri eroi, avete mostrato cosa significa combattere con desiderio e perseveranza! - continua Kovacevski -. Una vittoria incredibile frutto di tanto impegno e lavoro, ma soprattutto dell'amore per la maglia della nazionale. Complimenti sia al coach Milevski sia a tutta la squadra, questa serata non la dimenticheremo mai. Grazie".