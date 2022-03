Playoff Mondiali, Italia-Macedonia del Nord 0-1: Trajkovski elimina gli azzurri al 92'

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 0-1

I ragazzi di Mancini dominano ma sprecano: per la seconda edizione consecutiva la Nazionale è fuori dalla competizione

di

Daniele Pezzini

L'Italia perde 0-1 la semifinale playoff contro la Macedonia del Nord e manca l'accesso ai Mondiali 2022, rimanendo clamorosamente fuori dalla massima competizione internazionale per la seconda edizione consecutiva. Gli azzurri di Mancini dominano per oltre 90', sprecano moltissimo e vengono puniti al 92' da un gran gol di Trajkovski. I macedoni si giocheranno ora un posto in Qatar nella finale contro il Portogallo.

LA PARTITA

L'Italia passa dal trionfo europeo all'incubo mondiale e a 5 anni di distanza dal disastro della gestione Ventura si trova a dover affrontare un'altra, incredibile esclusione dal torneo più importante e ambito del pianeta. Jorginho e compagni pagano un'altra partita opaca, dominata sul piano del gioco e delle chance create, ma in cui manca lucidità e concretezza negli ultimi 20-25 metri, complice anche la condizione tutt'altro che brillante di alcuni degli uomini chiave (vedi Barella, Immobile, Insigne). I cambi, seppur di qualità, non riescono a dare la sferzata sperata e alla fine arriva, quasi inevitabile, la beffa. In Qatar ci andrà una tra Portogallo e Macedonia, gli azzurri campioni d'Europa in carica dovranno guardarsi un altro Mondiale dal divano.

L'Italia parte con la giusta personalità, aggredendo alto l'abbottonatissimo 4-4-2 degli uomini di Milevski e costringendoli a difendersi praticamente a ridosso della loro area di rigore. Gli azzurri sono padroni assoluti del campo e arrivano a sfiorare il 75% di possesso, ma il giro palla del terzetto di centrocampo e qualche fiammata di Berardi e Insigne non bastano a creare pericoli alla porta di Dimitrievski. L'estremo difensore macedone ci prova allora da solo al 30', sbagliando completamente un rinvio e regalando palla a Berardi, che con la porta spalancata spreca calciando debolmente e permettendogli di rimediare al pasticcio. Nell'ultimo quarto d'ora gli uomini di Mancini vanno letteralmente all'assalto del fortino avversario, ma tra tiri murati e qualche imprecisione di troppo non riescono a creare i presupposti per sbloccarla e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa l'inerzia del match non cambia, gli azzurri vanno due volte vicini al vantaggio con iniziative individuali di Berardi, ma continuano a faticare a imbastire azioni pulite capaci di mettere Immobile in condizione di rendersi pericoloso. Al 63' è ancora Berardi ad avere la clamorosa chance di sbloccarla, ma Aliovski si immola sulla conclusione dell'attaccante del Sassuolo e salva i suoi. Subito dopo Mancini toglie Insigne per far spazio a Raspadori e a un quarto d'ora dalla fine si gioca anche le carte Pellegrini e Tonali, alla disperata ricerca della scintilla in grado di sbloccare una partita sempre più incartata. Negli ultimi minuti tocca infine a Chiellini e all'esordiente Joao Pedro, ma quando sembra tracciata la strada per i supplementari arriva l'incredibile gol macedone: Trajkovski controlla la palla su un lungo lancio, si libera della marcatura morbida di Jorginho e batte da fuori area un Donnarumma tutt'altro che impeccabile. È la rete che condanna l'Italia a un'altra cocente eliminazione.

LE PAGELLE DI ANDREA GHISLANDI

IL TABELLINO

Italia-Macedonia del Nord 0-1

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini (44' st Chiellini), Bastoni, Emerson; Barella (32' st Tonali), Jorginho, Verratti; Berardi (44' st Joao Pedro), Immobile (32' st Pellegrini), Insigne.

Ct: Mancini

Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkoski (41' st Ristevski), Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi (13' Ashkovski), Bardi, Nikolov (13' st Spirovski); Trajkovski, M. Ristovski (27' st Miovski).

Ct: Milevski

Arbitro: Turpin

Marcatori: 45'+2 st Trajkovski (M)

Ammoniti: Spirovski (M)

Espulsi: