Macedonia del Nord: Trajkovski, il giustiziere dell'Italia che segna solo in Nazionale

IL GIUSTIZIERE DELL'ITALIA

L'ex Palermo ha fatto solo un gol con i club in tre anni, mentre ne ha segnati 5 nelle qualificazioni Mondiali

Aleksandar Trajkovski è il grande eroe in casa Macedonia del Nord. Il suo gol al 92' ha fatto fuori gli Azzurri dalla corsa al Mondiale, una rete segnata proprio a Palermo, club dove ha giocato 4 stagioni senza infamia e senza lode, collezionando 113 presenze e 20 gol. Non proprio numeri da bomber e, non a caso, con la maglia dei club il suo score degli ultimi tre anni si limita a un solo gol con la maglia dell'Al-Fayha in Coppa d'Arabia realizzato il 21 febbraio.

Ben altri, invece, i suoi numeri quando indossa la maglia della Nazionale. Quello segnato agli Azzurri è il 20° centro in 75 partite, il quinto nelle qualificazioni Mondiali dopo quelli a Romania, Liechtenstein (doppietta) e Armenia. Quasi quanti quelli realizzati complessivamente da Immobile (2), Insigne (zero), Berardi (1), Belotti (1), Chiesa (1) e Raspadori (1). Numeri che mettono in croce l'intero attacco azzurro.

Dopo l'esperienza al Palermo, il 29enne macedone ha cercato fortuna (senza trovarla) in Spagna con la maglia del Maiorca e poi in Norvegia all'Alborg prima di accettare i petroldollari dei sauditi dell'Al-Fayha.