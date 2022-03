L'Egitto accusa: in Senegal assalto al bus e intimidazioni a Salah

La sconfitta ai rigori contro il Senegal e l'esclusione dalla Coppa del Mondo in Qatar non è andata giù all'Egitto, che accusa pesantemente i padroni di casa di razzismo e atti intimidatori in particolare nei riguardi di Mohamed Salah. Come si vede dalle immagini tv che hanno fatto il giro del mondo, l'attaccante del Liverpool è stato disturbato dall'uso di laser dalle tribune prima di calciare uno dei rigori decisivi. In una dichiarazione della Federcalcio egiziana si legge che "la nazionale egiziana è stata esposta al razzismo con atteggiamenti offensivi sugli spalti contro i giocatori in generale e contro Mohamed Salah in particolare. La folla ha anche intimidito i giocatori lanciando loro addosso bottiglie e sassi durante il riscaldamento". "Anche gli autobus della nazionale egiziana sono stati esposti ad assalti che hanno portato a vetri rotti e feriti", si legge nella nota. La Federcalcio egiziana ha archiviato tutto con immagini e video come prova nel reclamo che sarà presentato.