Italia: Zaniolo torna in azzurro dopo un anno, prima chiamata per Scamacca

Dopo il trionfo agli Europei, l'Italia riprende il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Sono trentaquattro i convocati dal ct azzurro Roberto Mancini per le sfide con la Bulgaria a Firenze il 2 settembre, con la Svizzera il 5 settembre a Basilea e contro la Lituania l'8 a Reggio Emilia. Torna Zaniolo dopo la rottura del crociato rimediata un anno fa nella sfida di Nations League contro l'Olanda, prima chiamata per Scamacca. Gli azzurri sono primi a punteggio pieno nel Gruppo C.