Italia senza Immobile, Mancini pensa a Insigne falso nove

NAZIONALE

Per la gara contro la Svizzera restano valide anche le opzioni Belotti, Raspadori e Bernardeschi al centro dell'attacco

In casa Italia è iniziato il countdown per il match con Svizzera e Mancini deve fare i conti con alcune assenze. In particolare, il tecnico azzurro deve risolvere i dubbi in attacco. Senza Immobile, il ct potrebbe schierare uno tra Belotti, Raspadori e Bernardeschi al centro del reparto offensivo, ma al momento resta valida anche l'ipotesi di Insigne falso nove con Berardi e Chiesa ai suoi lati. Getty Images

Al momento il ct non ha ancora preso una decisione su chi guiderà l'attacco, ma l'impressione è che le azioni del capitano del Napoli siano in rialzo. Un po' per dare meno riferimenti agli svizzeri, un po' per provare e impostare la gara sul palleggio anche davanti, creare spazio e sfruttare gli inserimenti da dietro dei centrocampisti.

Formazione alla mano, senza Chiellini, in difesa Mancini dovrebbe piazzare Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson davanti a Donnarumma. In mediana dovrebbero agire invece il recuperato Barella, Jorginho e Locatelli. Davanti, per quanto riguarda gli esterni, a destra dovrebbe partire Berardi e a sinistra Chiesa. In quattro poi si giocano il ruolo di "prima punta": Insigne, Belotti, Raspadori e Scamacca.

ARBITRERA' L'INGLESE TAYLOR

La squadra che dirigerà Italia-Svizzera sarà tutta inglese con l'arbitro Antony Taylor coadiuvato dagli assistenti di gara Gary Beswick e Adam Nunn con Craig Pawson quarto uomo. Al Var Stuart Attwell e Paul Tierney. Per quanto riguarda i precedenti, Taylor ha già arbitrato gli azzurri quattro volte. L'ultima è l'ottavo di finale agli Europei contro l'Austria vinto dagli uomini di Mancini. In precedenza il fischietto inglese aveva diretto l'Italia nella vittoria con la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020, nel pareggio per 1-1 con l'Olanda nell'ottobre del 2020 in Nations League e nella sconfitta per 3-1 in amichevole contro la Francia nel 2018.

AZZURRI IN VISITA AL BAMBINO GESU'

Pomeriggio di festa all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per i piccoli e grandi tifosi della Nazionale di calcio italiana: la formazione azzurra al completo, infatti, si è recata nella sede del Gianicolo per una nuova visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati. La squadra si è presentata con il trofeo conquistato nel luglio scorso: la Coppa dei Campionati Europei 2020.