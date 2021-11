Italia, anche Chiellini non ce la fa: lascia Coverciano e rientra a Torino

Il ct Roberto Mancini perde un altro pezzo in vista della decisiva sfida contro la Svizzera, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Anche Giorgio Chiellini, infatti, non sarà disponibile per il match dell'Olimpico: il capitano azzurro ha provato a stringere i denti, ma non è riuscito a recuperare dal problema agli adduttori. Il difensore bianconero, pertanto, non seguirà i compagni in direzione Roma, ma lascerà Coverciano e farà rientro a Torino, saltando anche il match di lunedì prossimo contro l'Irlanda del Nord. Contro gli elvetici probabile vedere in campo dal 1' la coppia Bonucci-Acerbi.

Getty Images