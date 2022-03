Italia ripescata ai Mondiali? Ecco perché è impossibile. Quasi...

La notizia che l'Iran ha vietato l'accesso alle donne allo stadio nell'ultima sfida contro il Libano riaccende le voci di un possibile ripescaggio per l'Italia. Perché si verifichi questa ipotesi remota, deve essere estromessa una Nazionale già qualificata per Qatar 2022. L’esclusione di una Nazionale qualificata (come l'Iran) dal torneo iridato in Qatar potrebbe essere possibile solo in caso di sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica da parte della Fifa.