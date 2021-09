Italia, Mancini: "Kean e Raspadori hanno un grande futuro, ma dipende da loro"

E' soddisfatto Roberto Mancini per la vittoria con la Lituania che avvicina il pass per il Mondiale dopo il pari della Svizzera. "I ragazzi che sono andati in campo hanno risposto bene - ha detto - . Fare sempre 5 o 6 gol non è semplice. Sempre si può sbagliare. L'importante è mantenere la calma e la tranquillità e non avremo problemi". Su Kean e Raspadori: "Hanno un grande futuro, ma dipende da loro". Il record di imbattibilità: "Siamo felici".