Italia, Mancini: "Eviterei il Portogallo, le altre possiamo incontrarle tutte"

VERSO I PLAYOFF

Il ct azzurro carica l'ambiente: "Se arriviamo a marzo senza infortunati possiamo incontrare chiunque"

Conversando con Marino Bartoletti al Social Football Summit, all'indomani della partita contro l'Irlanda del Nord e la mancata qualificazione diretta ai Mondiali, Roberto Mancini ha parlato degli spareggi. "Gli avversari nei playoff? Penso che se arriviamo a marzo senza infortunati possiamo incontrare chiunque, se proprio devo evitarne uno direi il Portogallo - ha detto il ct -. Sarebbe dura per entrambe. Le altre possiamo incontrarle tutte".

Tornando sulla gara contro l'Irlanda del Nord. "Non è stata una partita positiva, cataloghiamo l'Irlanda tra le mete più difficili". Il Mancio guarda avanti con ottimismo. "Veniamo da 40 partite con una sola sconfitta, con la Spagna 10 contro 11, bisogna pensare sempre positivi. Se c'era un momento che non doveva andare bene meglio ora che a marzo o al Mondiale. Abbiamo avuto tanti infortunati in un momento decisivo, la condizione non era la migliore. Ma dobbiamo trovare sempre soluzioni, provando anche giovani che tra un anno potrebbero essere utili, ma è chiaro che dovrebbero giocare di più perché altrimenti a certi livelli non è facile".

Infine su cosa gli ha detto il papà al ritorno a casa, il ct azzurro ha detto: "Papà si arrabbia per la partita, prima della Svizzera mi aveva detto 'mi raccomando la difesa'".