Italia, Kean: "Non è stato facile vedere l'Europeo in tv"

Moise Kean e Giacomo Raspadori sono gli uomini copertina della sfida con la Lituania. "Era importante riprendermi questa maglia e dare il 100%, la Nazionale è sempre un'emozione - ha detto lo juventino -. Ma non è stato facile guardare l'Europeo a casa davanti alla televisione, anche se ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta". "E' stata la serata perfetta" gli fa eco il compagno di reparto.