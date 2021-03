Italia, Immobile: "Il gol è una liberazione, vittoria dedicata a Daniel Guerini"

"Il gol è una liberazione, per me perché non segnavo da un anno e mezzo, e poi per le occasioni avute prima e per la squadra visto che la partita era complicata". Una serata da ricordare per Ciro Immobile, che ha firmato il secondo gol nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. "L'alternanza degli attaccanti? La Nazionale deve essere così, aumenta la voglia di segnare e giocare bene avendo una concorrenza. Bisogna avere fiducia. Stiamo facendo un ottimo lavoro". Il suo pensiero è andato poi alla famiglia di Daniel Guerini, il ragazzo della Primavera della Lazio morto in un incidente stradale: "Il mio pensiero e la mia dedica vanno a loro, stanno passando cose che non si augurano nemmeno al peggior nemico. Quello che è successo ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze".