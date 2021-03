Italia: Florenzi e Verratti saltano la sfida contro la Lituania

Niente Lituania per Alessandro Florenzi e Marco Verratti, che in mattinata hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Il primo è alle prese con un affaticamento ed è stato lasciato a casa in via precauzionale, mentre il secondo ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nella partita di domenica con la Bulgaria: gli accertamenti medici e strumentali cui si è sottoposto lunedì hanno confermato l’indisponibilità per la trasferta dell'Italia a Vilnius nella terza gara di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.