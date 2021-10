Incendio all'Estadi Nacional, allarme rientrato: Andorra-Inghilterra si gioca

La partita tra Andorra e Inghilterra, valida per la qualificazioni ai Mondiali, si giocherà regolarmente questa sera alle 20.45 nonostante l'incendio scoppiato ieri all'Estadi Nacional. Lo ha confermato alla tv di stato di Andorra un portavoce della Federcalcio del piccolo paese al confine tra Francia e Spagna. "Non sono stati segnalati danni personali, solo danni materiali", ha detto il portavoce. "Il programma continuerà come previsto e la partita si svolgerà regolarmente", ha aggiunto.