Ibrahimovic si mette la corona: "Sono il prossimo re di Svezia"

Zlatan Ibrahimovic non cambia mai, in campo come fuori dal terreno di gioco. Se contro la Georgia è stato subito decisivo con l'assist a Claesson per il gol che ha deciso la partita, sui social l'attaccante del Milan ha voluto festeggiare così il ritorno in nazionale dopo quasi cinque anni: "Carlo XVII Gustavo" il tweet con cui Ibra si è ironicamente proclamato prossimo re di Svezia (l'attuale è proprio Carlo XVI Gustavo).