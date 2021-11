Francia, magia di Mbappé in allenamento: scorpione di tacco al volo

Stasera la Francia ospita il Kazakistan (in diretta su Canale 20 alle 20.45 con telecronaca di Federico Mastria e Roberto Cravero) alla ricerca del pass Mondiale e lo farà con un Kylian Mbappé in grande spolvero. L'attaccante del PSG, infatti, ha lasciato tutti a bocca nell'allenamento di venerdì, realizzando un gol con uno scorpione di tacco al volo su cross in area del compagno Pavard. Una magia diventata presto virale, visto che il video ha superato il milione di visualizzazioni.