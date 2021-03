Croazia, il record di Modric e le lacrime coi compagni

E' il simbolo della Croazia, lo è sempre stato e continua a esserlo. Luka Modric ha festeggiato ieri, contro Cipro, la presenza numero 135 con la maglia della sua Nazionale. Mai nessuno come lui. L'uomo del mondiale russo del 2018 ha toccato anche un traguardo prestigioso. Dopo la gara (vinta 1-0), quando tutti erano a cena insieme, ecco partire un video di ringraziamento. Compagni in piedi ad applaudire e Modric non è riuscito a trattenere le lacrime.