Bosnia: nessuna lesione per Dzeko, in campo con la Finlandia

GLI ESAMI

Esami rassicuranti per il bosniaco. E anche la Roma esulta

Arrivano buone notizie per la Roma dal ritiro della Bosnia. Dopo aver saltato l'allenamento per eseguire una risonanza magnetica dopo i problemi al flessore della coscia destra accusati col Napoli, Edin Dzeko può tirare un sospiro di sollievo: non è stata riscontrata nessuna lesione, dunque l'attaccante resterà insieme alla propria nazionale ed è pronto a scendere in campo domani contro la Finlandia, primo match di qualificazione a Qatar 2022. lapresse

Lo stesso calciatore, in conferenza stampa, ha tranquillizzato tutti: "Sono in forma e sono pronto per giocare domani".

Una buona notizia per la Roma, attesa da un finale di stagione davvero complicato, con la caccia a un posto in Champions League e il sogno di vincere l'Europa League. Dzeko, anche se non sta attraversando un momento di grande forma e il rapporto con Fonseca è ormai compromesso, tornerà così utile per le prossime decisive sfide tra campionato ed Europa.