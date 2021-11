Bosnia, il vice ct attacca Inzaghi: "Dice stupidaggini, se sta bene Dzeko gioca"

QUALIFICAZIONI MONDIALE 2022

Il vice ct della Bosnia Elvir Rahimic ha parlato in conferenza stampa a proposito del possibile utilizzo di Edin Dzeko nei prossimi impegni della Nazionale, lanciando una frecciata a Inzaghi: "Abbiamo letto le dichiarazioni. Lui non vorrebbe che rischiassimo Dzeko per queste gare. Sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, giocherà di sicuro. Per il momento c'è ancora la possibilità che scenda in campo". Getty Images

In casa Inter continuano a destare preoccupazione le condizioni di Dzeko, che ha rimediato un risentimento alla coscia nel derby di domenica. L'attaccante è rimasto in ritiro con la sua Bosnia, che è intenzionata a fare di tutto per mandarlo in campo, come si evince dalle parole poco educate dell'assistente del commissario tecnico Petev. I nerazzurri sperano che l'ex Roma, in caso di recupero, non venga comunque spremuto, anche perché alla ripresa ci sono Napoli e Shakhtar, due sfide da non sbagliare che valgono un bel pezzo di stagione.