Bosnia, Dzeko alza bandiera bianca: "Non sono pronto per la Finlandia"

L'INFORTUNIO

L'attaccante nerazzurro non recupera dal problema muscolare rimediato nel derby. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram

Niente Finlandia per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, dopo il fastidio alla coscia destra accusato nel finale del derby con il Milan, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. "Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell'equipe medica, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia" ha scritto l'ex Roma. ansa

Dzeko carica i compagni ("So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo l'ultimo briciolo di forza per un risultato favorevole") e chiede l'apporto dei tifosi. "Invito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo a vincere. Possiamo farlo insieme!".

L'attaccante nerazzurro rimane nel ritiro bosniaco con la speranza che possa scendere in campo mercoledì prossimo contro l'Ucraina. La Bosnia è ancora in corsa, proprio con le rivali di questi giorni, per il secondo posto nel gruppo D che significherebbe qualificarsi per lo spareggio.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Bosnia, il vice ct attacca Inzaghi: "Dice stupidaggini, se sta bene Dzeko gioca"