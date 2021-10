Allarme Olimpico, Italia-Svizzera a rischio

Italia-Svizzera, la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione al Mondiale (con una vittoria o un pareggio gli Azzurri di Roberto Mancini sarebbero matematicamente qualificati a Qatar 2022), potrebbe non giocarsi all'Olimpico, come invece programmato da tempo. C'è infatti allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco e - apprende l'ANSA - nei prossimi giorni verranno fatte una serie di valutazioni sul prato dello stadio romano, per capire se sarà in grado di reggere vista la serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby programmate proprio in quelle settimane.