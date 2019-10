Verso Euro 2020, tre partite in diretta su 20 e Sportmediaset.it

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Triplete del canale diretto da Marco Costa “20”, che dall’11 al 14 ottobre, alle 20.45, trasmette in diretta, in HD ed in esclusiva, tre match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Venerdì 11 ottobre, l’Inghilterra di Southgate cerca di conservare il primo posto del Gruppo A contro la Repubblica Ceca, seconda a tre punti dagli inglesi. Domenica 13 ottobre è la volta dei vice Campioni del Mondo della Croazia, che vanno in Galles. Lunedì 14 ottobre, i Campioni del Mondo della Francia ospitano la Turchia nel big match del Gruppo H: le due squadre, infatti, sono in testa al girone con quindici punti ciascuna. I match sono visibili anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).