Verso Euro 2020: pass per Germania, Olanda e Austria

VERSO EURO 2020

Al gruppo delle nazionali qualificate a Euro 2020 si aggiungono anche la Germania, che affossa 4-0 la Bielorussia con la doppietta di Kroos, l’Olanda, alla quale basta lo 0-0 in Irlanda del Nord, e l’Austria (2-1 alla Macedonia del Nord). Piatek va in gol in Israele e la Polonia vince 2-1.

GRUPPO C

La Germania fa più fatica del previsto nel primo tempo per sbloccare il match contro la Bielorussia, vicina al gol con Stasevich (grande parata di Neuer). Al 41’ ci pensa Ginter a risolvere la situazione con un delizioso colpo di tacco, su traversone dalla destra di Gnabry, che mette fuori causa il portiere Gutor. Goretzka firma il 2-0 al 48’: dal corner di Kroos battuto rasoterra, Ginter fa velo per l’inserimento del centrocampista del Bayern Monaco che gira in rete sul secondo palo un diagonale destro. Il tris arriva 7 minuti più tardi col piattone destro di Kroos dentro la lunetta; la doppietta del centrocampista del Real Madrid viene messa a segno all’83’ con un bel sinistro. I bielorussi sbagliano il rigore (fallo di Koch su Nekhajchik) del possibile 3-1: Neuer ipnotizza Stasevich e i tedeschi volano agli Europei. All’Olanda basta lo 0-0 sul campo dell’Irlanda del Nord Olanda per qualificarsi anche lei a Euro 2020. Non è stata decisamente una partita entusiasmante, ma alla fine gli uomini di Koeman raggiungono il loro obiettivo.

GRUPPO E

Il Galles vince 2-0 a Baku contro l’Azerbaigian. Moore porta in vantaggio i gallesi al 10’ con un preciso colpo di testa sul secondo palo, sovrastando il suo diretto marcatore, direttamente dal calcio d’angolo battuto da Wilson. Quest’ultimo sigla il raddoppio al 34’ a porta vuota dopo che James aveva colpito la traversa. Con il successo in terra azera, il Galles sorpassa in classifica la Slovacchia al terzo posto e si avvicina alla seconda posizione occupata dall’Ungheria. Diventerà fondamentale lo scontro diretto di martedì contro quest’ultima per volare agli Europei.

GRUPPO G

L’Austria supera 2-1 Macedonia del Nord e si qualifica a Euro 2020. Non passano nemmeno 7 minuti di gioco dal fischio d’inizio che Alaba sorprende la difesa macedone sull’assist di Lainer e, sul filo del fuorigioco, aggira il portiere Dimitrievski per poi depositare a porta vuota il gol dell’1-0. Il raddoppio arriva al 48’ con Lainer che risolve una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stojanovski firma la rete della bandiera macedone in pieno recupero. La Polonia, già qualificata, vince 2-1 in Israele. Polacchi in vantaggio al 4’ grazie a Krychowiak che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Szymanski dalla sinistra, calcia a rete da posizione ravvicinatissima. Piatek raddoppia al 54’ sempre da un’azione di corner. A un minuto dalla fine Dabbur dimezza le distanze ma ormai è troppo tardi per rimontare. La Slovenia soffre non poco in casa contro la Lettonia, sconfitta di misura 1-0 a Lubiana solo grazie allo sfortunato autogol di Tarasovs al 53’.

GRUPPO I

Netto 4-1 in terra russa per il Belgio, a punteggio pieno. Una grande conclusione di Thorgan Hazard consente agli ospiti di portarsi in avanti al 19’: il centrocampista del Borussia Dortmund salta Fernandes e Ozdoev prima di scaricare un destro potente che s’insacca sotto l’incrocio dei pali difeso da Guilherme. La nazionale arrivata terza agli ultimi Mondiali continua a macinare gioco e al 33’ raddoppia. Il gol è ancora opera della famiglia Hazard, ma questa volta a segnare ci pensa il fratello maggiore Eden: l’attaccante del Real Madrid pesca anche lui un destro vincente che piega le mani al portiere russo dopo la sponda aerea di Lukaku. Il Belgio non si accontenta e chiude definitivamente i conti già al 40’ del primo tempo, quando De Bruyne, lanciato solo a rete, è altruista nel consegnare un assist al bacio a Eden Hazard, che deve solamente depositare comodamente in rete a porta vuota. Il sinistro rasoterra di Lukaku al 72’ vale il poker, prima della rete della bandiera di Dzhikiya. La Scozia vince 2-1 a Cipro. Gli scozzesi sbloccano il risultato al 12’ con un gran sinistro a giro di Christie dal limite; Cipro pareggia i conti al 47’ con un destro al volo di Efrem sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Kastanos, ma la Scozia trova il gol vittoria (e del sorpasso in classifica ai danni proprio di Cipro) al 53’, con McGinn che batte a rete il portiere Pardo da distanza ravvicinata col piatto sinistro su suggerimento di Taylor. 3-1 per il Kazakistan a San Marino: vanno a segno Zaynutdinov, Suyumbayev, Shchetkin e Bernardi.