Qualificazioni Europei, Portogallo-Ucraina in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it

22/03/2019

Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, Italia 1, Retequattro e Canale 20 trasmetteranno in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro ben quattro match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020 (che saranno trasmesse anche in streaming su Sportmediaset.it).

Dopo lo spettacolo di Belgio-Russia, questa sera tocca all’incontro tra Portogallo e Ucraina (alle 20.45 su Italia 1).