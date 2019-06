Qualificazioni Euro 2020: Spagna a valanga sulle Faroe, la Svezia batte Malta, cinquina dell’Ucraina

07/06/2019

GRUPPO A

La Repubblica Ceca supera 2-1 la Bulgaria. Il colpo di testa angolato di Isa, su assist di Popov, apre le danze al 3’; Schick pareggia i conti al 19’ con un sinistro dalla zona del dischetto, prima che lo stesso romanista ribalti la situazione al 70’, sfruttando alla perfezione lo splendido assist di Suchy. Finisce 1-1 tra Montenegro e Kosovo. Gli ospiti si portano in vantaggio al 25’ con Rashica, ma vengono raggiunti da Mugosa al 69’.



GRUPPO B

L’Ucraina schiaccia la Serbia con un netto 5-0. I padroni di casa mettono in atto un micidiale uno-due poco prima della mezz’ora di gioco: la doppietta di Tsygankov col mancino vale il 2-0 al 28’. La terza rete viene messa a segno dopo appena 40 secondi dall’inizio della ripresa; Konoplyanka spedisce nell’angolino basso un bel destro a giro dal limite dell’area. Yaremchuk firma il poker al 59’ con un piatto destro, poi ancora Konoplyanka al 75’ sigilla un pesantissimo passivo per i serbi. Lituania e Lussemburgo non vanno oltre l’1-1: Rodrigues porta in vantaggio gli ospiti al 21’; Novikovas pareggia i conti al 74’, nonostante i lituani fossero rimasti in 10 uomini dal 42’.



GRUPPO D

La Danimarca pareggia in casa 1-1 contro l’Irlanda. La schiacciata di testa di Hojbjerg al 76’ poteva regalare il successo agli scandinavi, ma Duffy a 5 minuti dalla fine permette agli uomini allenati da Mick McCarthy di portarsi a casa un punto prezioso. La Georgia supera 3-0 Gibilterra. Alla mezz’ora Gvilia sblocca il risultato con un destro di punta dal limite che termina sotto l’incrocio dei pali; al 59’ Papunashvili raddoppia col sinistro, favorito anche da una mezza incertezza del portiere avversario, mentre Arveladze al 76’ sigla il tris su calcio di rigore.



GRUPPO F

La Spagna non dimostra molte difficoltà nello sbarazzarsi delle Isole Faroe. Partita subito in discesa per le Furie Rosse che si portano in vantaggio al 5’ grazie a un colpo di testa preciso di Sergio Ramos su cross dalla destra di Isco. Jesus Navas raddoppia al 19’ con un diagonale destro che si infila nell’angolino basso. Tuttavia, le Faroe riescono a dimezzare le distanze alla mezz’ora con la correzione in rete di Olsen in scivolata; ma lo sfortunato autogol del portiere di Gestsson ristabilisce le distanze al 34’, dopo il palo colpito da Isco con un bel destro a giro. Al 71’ Gaya con un delizioso pallonetto fissa il risultato sul 4-1. Anche la Svezia riesce a vincere tranquillamente la propria partita: 3-0 contro Malta. Quaison sblocca il match dopo poco più di un minuto di gioco, Claesson raddoppia al 50’ con un tap-in vincente dopo l’iniziale parata di Bonello; Isak chiude definitivamente i conti all’81’. Spettacolare 2-2 tra Norvegia e Romania. Elyounoussi ribadisce in rete al 56’ una prima bozza di conclusione smorzata dalla difesa avversaria, poi Odegaard raddoppia in contropiede al 70’; Keseru riapre al 77’ il match che viene poi riportato in equilibrio ancora dall’attaccante rumeno in pieno recupero.



GRUPPO G

La Polonia vince di misura 1-0 sul campo della Macedonia del Nord. Dopo un primo a tempo a dir poco complicato per i polacchi, ci pensa il rossonero Piatek, appena entrato in campo al posto di Frankowski, a sbloccare il match: il “Pistolero” risolve un clamoroso batti e ribatti in area avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per un successo sofferto quanto importante. Israele sbanca 3-0 la Lettonia grazie alla tripletta di Zahavi (10’, 59’ e 80’). L’ex Palermo si ripete nuovamente nelle qualificazioni a Euro 2020 dopo il tris messo a segno contro l’Austria (sette gol in tre partite per lui). Quest’ultima batte 1-0 in casa la Slovenia: è Burgstaller a regalare la vittoria al 74’ su assist di Arnautovic.