Qualificazioni Euro 2020: Romania-Spagna e Germania-Olanda in chiaro su Mediaset

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Canale 20 trasmetterà in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro due match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Le due partite andranno anche in streaming su Sportmediaset.it. Giovedì 5 settembre in prima serata su Canale 20, la Romania seconda in classifica sfiderà la Spagna, capolista del gruppo F. Venerdì 6, sempre su Canale 20 alle ore 20.45, sarà invece la volta della super sfida del gruppo C, quella tra la Germania di Loew e l’Olanda del neo-juventino De Ligt. Una gara che vale tantissimo per le due nazionali, rispettivamente al secondo e terzo posto, che non possono perdere altro terreno rispetto all’Irlanda del Nord, prima in classifica, a punteggio pieno con 12 punti.