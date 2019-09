Italia, Mancini: "In Finlandia per vincere"

VERSO FINLANDIA-ITALIA

Dopo il 3-1 in Armenia, l'Italia domani sarà impegnata in Finlandia nel sesto match delle qualificazioni a Euro 2020. "Sarà una gara molto difficile, ma siamo venuti qui per vincere - dice Mancini in conferenza stampa -. La partita sarà tosta, questa gara per ora è sicuramente la più difficile. La Finlandia sta meritando il secondo posto e possono qualificarsi". Sulla formazione: "Sicuramente faremo dei cambi. Pellegrini? Ha possibilità di giocare, più in mezzo che in avanti".

Sui possibili cambi nella formazione.

"Sicuramente ne faremo. Pellegrini ha possibilità di giocare più in mezzo che in avanti. Dobbiamo valutare la stanchezza".

Sull'attacco.

"Vediamo come stanno Belotti, Chiesa e Bernardeschi. Siamo all'inizio della stagione, giocare due partite e affrontare due viaggi così è abbastanza pesante".

Sulla Finlandia.

"Anche loro hanno giocatori che stanno giocando da un po' e la condizione fisica è migliore. Non hanno mai subito gol qui. Sono una squadra quadrata e compatta. È una gara molto difficile, ma siamo venuti qui per vincere. La partita sarà tosta. Questa gara per ora è sicuramente la più difficile, arriva in un momento solitamente delicato per la Nazionale perché siamo all'inizio. La Finlandia sta facendo benissimo nel gruppo, stanno meritando il secondo posto e possono qualificarsi".

Su Bonucci e l'episodio avvenuto in Armenia.

"Non so se è stato colpito, l'arbitro era lì e non so se ha visto bene o male. Credo che qualcosa possa avere fatto, se ha fatto qualcosa che non andava, essendo il capitano, deve fare più attenzione. Non l'ho rivisto. Speravo non fosse espulso (Karapetyan, ndr), così giocavamo 11 contro 11 invece di chiudersi in difesa".

Sull'utilizzo dei giovani.

"E' importante qualificarci velocemente. Ci dà la possibilità di provare qualche ragazzo con delle qualità, che ci possa essere utile in futuro. Poi dobbiamo vincere ugualmente per il ranking, per il sorteggio del Mondiale. Saranno gare dove proveremo qualche giovane, abbiamo bisogno di questo".

Sull'intesa Bonucci e Romagnoli.

"Potrebbero giocare con qualsiasi sistema, non è un problema la difesa. Quando si gioca ogni tanto, dopo tanti mesi, ci possono essere errori di posizione, è prevedibile. Loro sono bravi, è solo una questione di stare più insieme. Abbiamo concesso poco, un paio di contropiedi, ci stanno. Se vuoi attaccare devi farlo. Chiellini è esperto, è un trascinatore. Romagnoli è più giovane, ha tempo".

Sui terzini.

"Non credo che Florenzi sia sacrificato, ma è chiaro che Emerson spinga molto di più, è migliorato molto pur essendo un buon giocatore quando era a Roma. Sta facendo bene, siamo felici di averli, ma ne abbiamo anche altri a casa infortunati".