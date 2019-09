Qualificazioni Euro 2020: la Spagna passa in Romania, Finlandia e Bosnia ok

VERSO EURO 2020

Ripartono le qualificazioni a Euro 2020 anche per le altre nazionali. La Spagna passa 2-1 in Romania e si conferma leader a punteggio pieno del girone F. Le Furie Rosse vanno sul 2-0 con un rigore di Ramos e Alcacer, Andone accorcia le distanze. La Spagna, già in 10 per il rosso a Llorente, ringrazia Kepa che evita la beffa nel finale. Nelle altre partite, Irlanda-Svizzera 1-1, mentre nel gruppo dell'Italia vincono Bosnia e Finlandia.

GIRONE F

Oramai la Romania era un tabù per la Spagna. Le Furie Rosse non battevano la nazionale di Cosmin Contra da Euro '96 e non avevano mai vinto a Bucarest. La maledizione rischierebbe di ripetersi se non fosse per Kepa, miracoloso all'ultimo minuto su un colpo di testa di Puscas. Sarebbe stata una vera beffa, perché la squadra di Roberto Moreno domina per almeno 50 minuti e può recriminare di essere in vantaggio di soli due gol. Apre le marcature un rigore realizzato da Sergio Ramos al 29' mentre Paco Alcacer firma il 2-0 in apertura di ripresa con un facile tocco sotto porta (47'). Sembra tutto andare verso una vittoria in goleada, e invece la Romania trova dal nulla la rete della speranza con un colpo di testa di Andone (59'), ben servito da Puscas. L'attaccante scuola Inter provoca anche l'espulsione (inesistente) di Llorente, che costringe la Spagna a un finale in trincea e ad affidarsi al portiere del Chelsea per poter tornare a casa con tre punti. Non steccano le scandinave, impegnate contro le cenerentole del girone: la Norvegia batte 2-0 Malta, mentre la Svezia serve il poker alle isole Fær Øer (4-0 in trasferta, in gol anche l'ex palermitano Quaison). In classifica, Spagna prima a punteggio pieno con 15 punti, la Svezia insegue a -5. La Norvegia scavalca la Romania ed è terza a 8 punti.



GIRONE J

Dal gruppo dell'Italia arrivano risultati importanti. La Finlandia batte 1-0 la Grecia grazie a un rigore di Teemu Pukki (52'), bomber del Norwich, e consolida il secondo posto alle spalle degli Azzurri. La Grecia ha invece bisogno di un miracolo per qualificarsi all'Europeo itinerante. Conserva più speranze la Bosnia Erzegovina, che a Zenica sconfigge il Liechenstein per 5-0. Apre le marcature Gojak (11'), i bosniaci dilagano nel finale con Duljevic (80'), Dzeko (85'), Visca (88') e ancora con Gojak (89'). La nazionale allenata da Robert Prosinecki è terza in classifica con 7 punti. La Finlandia è a +5: obbligatorio batterla in casa per sperare.



GIRONE D

Succede tutto nel secondo tempo tra Irlanda e Svizzera: ospiti in vantaggio con Schär, che al 74' chiude un'azione notevole, fatta di due triangolazioni strette palla a terra. I padroni di casa non demordono e trovano l'1-1 definitivo a cinque minuti dal termine, grazie a un colpo di testa di McGoldrick. Il pareggio di Dublino favorisce la Danimarca, che rifila un 6-0 in trasferta a Gibilterra. Apre le marcature Skov (6'), seguono le doppiette di Eriksen (34' e 50') e Gytkjaer (74' e 78'). Trova gloria anche Delaney, centrocampista del Borussia Dortmund, autore del parziale 4-0 al 69'. L'Irlanda comanda il girone con 11 punti davanti alla Danimarca (8) e alla Svizzera (5), che però hanno rispettivamente una e due partite in meno.

GIRONE G

Si gioca in Israele, dove i padroni di casa hanno l'occasione di allungare sull'Austria e consolidare il secondo posto. Non ci riescono, perché vengono inchiodati sull'1-1 dalla Macedonia del Nord. Israele in vantaggio al 55' con Zahavi, pareggio ospite con Ademi otto minuti più tardi. In classifica, Israele secondo con 8 punti, a -4 dalla Polonia e a +2 sull'Austria. Macedoni al quarto posto con 5 punti.

