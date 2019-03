Qualificazioni Euro 2020: la Finlandia dimentica l'Italia e vince 2-0 in Armenia

26/03/2019

Prima vittoria nelle qualificazioni a Euro 2020 per la Finlandia, che a Yerevan rialza la testa dopo il ko di Udine contro l'Italia. Dopo un inizio abbastanza lento la partita si infiamma improvvisamente al 13', quando l'Armenia prova ad azzannare: la Finlandia perde una palla banale a centrocampo, i padroni di casa partono in contropiede e Briasco va al tiro, che viene bloccato a terra. Sul ribaltamento di fronte, però, segnano gli ospiti: Pukki scappa sulla destra, ottiene un triangolo e crossa al centro per Jensen che in spaccata mette il pallone in rete. Poi rimane per qualche istante a terra dopo essersi schiantato contro il palo, ma può riprendere il match senza problemi. La reazione dell'Armenia è affidata al destro dalla distanza di Ghazaryan, ma un minuto dopo arriva la risposta di Jensen, con una botta di poco alta sopra la traversa. Gli ultimi veri squilli dell'Armenia arrivano da parte di Babayan, che semina il panico a sinistra, e Ghazaryan, che a pochi istanti dall'intervallo tenta l'acrobazia.



La partita infatti si spegne nella ripresa, con i padroni di casa che non riescono mai davvero a spaventare Hradecky. Così all'ora di gioco arrivano tre occasioni per la Finlandia con Sparv, Pukki che ci prova da lontano (e la deviazione di Haroyan per poco non fa combinare un disastro al portiere Airapetyan), e un colpo di testa ancora di Sparv. Al 78', quindi, si chiude la partita quando Lod penetra in area da destra e sul suo assist è facile per Soiri ribadire in rete.