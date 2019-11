Qualificazioni Euro 2020: goleada della Germania contro l’Irlanda del Nord e primo posto assicurato  

VERSO EURO 2020

La Germania conclude il proprio girone di qualificazione a Euro 2020 con una netta vittoria. Alla Commerzbank-Arena la squadra di Löw batte in rimonta 6-1 l’Irlanda del Nord, che si era portata in vantaggio con Smith; Gnabry pareggia i conti con un gran destro e Goretzka la ribalta da posizione ravvicinata. I due dilagano nella ripresa, con il primo che firma la tripletta e il secondo la doppietta. Brandt sigla l’ultima rete. I tedeschi chiudono il gruppo C al primo posto. Germania-Irlanda del Nord 4-1: terzo gol di Gnabry

Inizio di gara vivace alla Commerzbank-Arena di Francoforte sul Meno. I nordirlandesi si portano in vantaggio al 7’ con un gran destro a pelo d’erba dalla distanza scagliato da Smith che s’infila nell’angolino basso difeso da ter Stegen. Due minuti più tardi la Germania sfiora subito il pareggio prima con Gnabry, sul quale è attentissimo il portiere Peacock-Farrell, poi con Gundogan, il cui colpo di testa sbatte sul palo. Gnabry comunque è in un momento di grande forma e al 19’ replica alla bella rete di Smith girandosi perfettamente in area avversaria, sull’assist di Hector, e facendo partire un tiro potente col destro sotto l’incrocio dei pali. I tedeschi crescono e si rendono pericolosi con una conclusione di Kroos respinta dall’estremo difensore avversario. La rimonta viene completata al 43’: il traversone di Hector, sul quale Gnabry fa un involontario velo, finisce sotto le gambe di Cathcart, sorprende anche Flanagan e Ferguson e così Goretzka in scivolata punisce la difesa nordirlandese, con il pallone che bacia la parte interna del palo prima di depositarsi in rete.

Uno straordinario Gnabry mette in ghiaccio la partita dopo poco più di un minuto dal fischio d’inizio del secondo tempo, controllando col sinistro e concludendo col destro in controbalzo il passaggio di Klostermann; nulla da fare per Peacock-Farrell. L’ala del Bayern Monaco firma la tripletta personale al 60’, servito perfettamente da Brandt, resistendo alla carica di Flanagan e aggirando il portiere. 8 gol in 7 partite in queste qualificazioni, per un totale 13 su 13 in nazionale. Di fatto non c’è più partita: Goretzka sfiora il palo con un tiro insidioso dai 20 metri e poco dopo infila la cinquina con un rasoterra angolatissimo da dentro la lunetta. Il sinistro vincente di Brandt vale il definitivo 6-1. Primo posto assicurato per gli uomini di Löw.