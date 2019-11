Qualificazioni Euro 2020, Germania-Irlanda del Nord in diretta su canale 20 e Sportmediaset.it

VERSO L'EUROPEO

Martedì sera Germania e Irlanda del Nord chiuderanno la rispettiva fase di qualificazione a Euro 2020, alla Commerzbank Arena di Francoforte. Una sfida importante soprattutto per i padroni di casa che, a quota 18 punti contro i 16 dell'Olanda, dovrannno difendere il primato nel Gruppo C dall'assalto degli olandesi. I britannici invece punteranno a chiudere con un risultato positivo un girone disputato da protagonisti. Fischio di inizio alle 20.45 e diretta sul canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it.

La Germania di Loew ha vinto sei delle sette partite disputate nel girone conquistando il proprio posto a Euro 2020, ma c'è un primato da conquistare difendendolo dall'assalto dell'Olanda impegnata contro l'Estonia. All'andata in Nord Irlanda i tedeschi si sono imposti 2-0.

Le probabili formazioni di Germania-Irlanda del Nord

Tutti disponibili per il ct Loew che potrebbe riconfermare l'undici iniziale vittorioso in Bielorussia nell'ultima sfida. Timo Werner potrebbe giocare con Gnabry nel tridente, mentre a centrocampo il trio Kroos-Gundogan-Kimmich offre le giuste garanzie. Per l'Irlanda del Nord dovrebbe giocare Josh Magennis come centravanti, supportato da Saville e Whyte.

Germania (4-3-3): Neuer; Klostermann, Ginter, Koch, Schulz; Kroos, Kimmich, Gundogan; Werner, Gnabry, Goretzka. Ct.: Loew

Irlanda del Nord (4-2-3-1): Peacock-Farrell; Dallas, Cathcart, J. Evans, Lewis; Davis, C. Evans; Saville, McNair, Whyte; Magennis. Ct.: O'Neill

LA PROGRAMMAZIONE

Germania-Irlanda del Nord in diretta, martedì 19 novembre alle ore 20.45 su 20 e Sportmediaset.it.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena