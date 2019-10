Qualificazioni Euro 2020: Galles-Croazia su Canale 20 e sito

ESCLUSIVA

La vittoria della Croazia e il contemporaneo pareggio del Galles nell'ultimo turno di qualificazioni ad Euro 2020 rendono ancora più emozionante la sfida di domenica sera a Cardiff (diretta alle 20:45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it): i vicecampioni del mondo sono vicinissimi a staccare il pass ma i padroni di casa hanno assolutamente bisogno di tre punti per tornare in corsa e non abbandonare il sogno europeo.

La classifica del girone E vede i croati a 13 punti contro i 7 del Galles che però ha una partita in meno anche rispetto a Ungheria (9) e Slovacchia (10). In campo potremo vedere tante conoscenze - vecchie e attuali - della Serie A come Rebic e Perisic oltre a campioni come Modric e Bale: sfida tutta da seguire.

PROBABILI FORMAZIONI

Galles (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Lockyer, Rodon, Davies; Allen, Ampadu; Bale, Williams, James; Moore. Ct Giggs

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Kovacic; Rebic, Rakitic, Perisic; Petkovic. Ct Dalic

Tv: domenica 13 ottobre ore 20.45 su Canale 20 (telecronaca Massimo Callegari e Giancarlo Camolese) e in streaming su Sportmediaset.it