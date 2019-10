Qualificazioni Euro 2020: Francia-Turchia su Canale 20 e Sportmediaset.it

ESCLUSIVA

Lunedì sera di grande calcio su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it: alle 20.45 in diretta Francia-Turchia, partita valida per il girone H delle Qualificazioni ad Euro 2020. Un vero e proprio scontro al vertice visto che entrambe le squadre comandano con 18 punti, frutto di sei vittorie e una sconfitta, uno spareggio che può indirizzare il rpimo posto del gruppo: allo Stade de France favoriti i padroni di casa ma i turchi sono in gran forma.

La Francia arriva dalla sofferta vittoria in Islanda (1-0 firmato Giroud) e non ha mai perso in casa contro la Turchia che, dal canto suo, ha messo insieme nove vittorie nelle prime di dieci partite con il ct Gunes. Deschamps non potrà contare su Pogba, Mbappé e Lloris ma con giocatori del calibro di Pavard, Matuidi (Juventus), Coman e Griezmann non c'è paura che tenga. I turchi possono contare su Demiral (Juventus) e Calhanoglu (Milan) per sperare nel colpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-3-3): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Sissoko, Tolisso, Matuidi; Coman, Giroud, Griezmann. Ct Deschamps

Turchia (4-3-3): Gunok; Meras, Demiral, Ayhan, Celik; Emre, Tekdemir, Tufan; Calhanoglu, Yilmaz, Tosun. Ct Gunes

Tv: lunedì 14 ottobre ore 20.45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it