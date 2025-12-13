Serie A, Parma-Lazio 0-1: Noslin trascina i biancocelesti, in nove contro undici

LE STATISTICHE

La Lazio ha vinto una partita di Serie A nonostante due cartellini rossi ricevuti e la seguente doppia inferiorità numerica per la prima volta dal 3 aprile 2021 contro lo Spezia in casa (2-1) mentre non capitava in trasferta dall’8 maggio 2016 contro il Carpi (3-1).

La Lazio ha ottenuto oggi contro il Parma la sua 1100a vittoria in Serie A.

Prima della Lazio l'ultima squadra che aveva vinto una partita in Serie A segnando il gol della vittoria con nove giocatori in campo contro 11 avversari era stato il Milan l'8 febbraio 2017, vincendo 1-0 sul campo del Bologna dopo le espulsioni di Gabriel Paletta e Juraj Kucka.

La Lazio ha battuto il Parma in Serie A per la prima volta dal 12 maggio 2021 in casa (1-0) mentre in trasferta non capitava dal 10 gennaio dello stesso anno (2-0); in generale i biancocelesti hanno vinto ben 10 delle ultime 12 sfide contro gli emiliani nel torneo (1N, 1P).

La Lazio ha vinto tre delle ultime sei gare di Serie A (1N, 2P), tante vittorie quante nelle 12 precendenti (5N, 4P) – per i biancocelesti questo è inoltre il secondo successo esterno di questo campionato, il primo dal 29 settembre scorso (3-0 v Genoa).

Il Parma ha perso senza segnare due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 (cinque in quel caso).

Tijjani Noslin ha segnato due gol in questa Serie A, eguagliato il numero di reti realizzate in tutto lo scorso campionato, il suo primo con la Lazio nella competizione.

La Lazio è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi nella Serie A in corso (cinque).

Per la seconda volta in questo campionato di Serie A la Lazio ha ricevuto due cartellini rossi in una singola gara, 21 settembre scorso contro la Roma la precedente.

Danilo Cataldi ha fornito almeno due assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2021/22, anche in quel caso con la maglia della Lazio.

Mattia Zaccagni ha ricevuto il primo cartellino rosso in Serie A, alla sua 221a presenza nella competizione.

Nessuna squadra ha segnato meno reti del Parma in questa Serie A (10, come il Pisa) – in generale mai i gialloblù avevano segnato così poco dopo 15 turni in un singolo torneo della competizione (in precedenza il record negativo era di 12 del 2006/07).

Maurizio Sarri ha totalizzato 200 punti da allenatore in Serie A con la Lazio, quinto tecnico a tagliare questo traguardo coi biancocelesti nella massima serie dopo Simone Inzaghi (359), Dino Zoff (283), Delio Rossi (223) e Sven-Göran Eriksson (218), contando i tre punti a vittoria da sempre.

Tijjani Noslin ha giocato oggi la 50a partita con la maglia della Lazio, considerando tutte le competizioni.