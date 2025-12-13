Serie A, Parma-Lazio 0-1: Noslin trascina i biancocelesti, in nove contro undici

© IPA
Zaccagni e Basic si fanno espellere, ma la squadra di Sarri sbanca comunque il Tardini: a decidere è l’olandesedi Redazione
È la Lazio a esultare nella 15ª giornata di Serie A. I biancocelesti passano 1-0 contro il Parma al Tardini, dove la squadra di Sarri vive una serata surreale. Zaccagni riceve infatti un rosso diretto al 42’, per un fallo commesso a gamba alta, mentre Basic viene espulso al 78’ per un fallo di reazione. In nove contro undici, la Lazio riesce però comunque a vincere: eroe della serata è Noslin, autore del gol che decide il match all’82’.
LA PARTITA
Parma e Lazio si sfidano al Tardini, dove Cancellieri testa subito i guantoni di Corvi al 4’, mentre Provedel para il tiro di Bernabé al 14’. Provvidenziale è poi la chiusura di Estevez al 16’, quando l’argentino anticipa quasi sulla linea di porta Castellanos, pronto a battere a rete. I biancocelesti spingono con maggiore insistenza e al 39’ si rendono nuovamente pericolosi con Basic: anche in questo caso Corvi non si lascia però sorprendere. La gara cambia quindi improvvisamente al 42’: l’arbitro estrae infatti un cartellino rosso diretto per Zaccagni, per un fallo commesso a centrocampo tenendo la gamba troppo alta. Il Parma nell’intervallo è invece costretto a rinunciare a Delprato per infortunio, ma in avvio di ripresa prova a sfruttare la superiorità numerica, spaventando Provedel. Al 78’ si registra poi il secondo grande episodio della gara: Basic cade in un fallo di reazione e si fa espellere, lasciando la Lazio in nove contro undici. Per i biancocelesti sembra una serata da incubo e, invece, Noslin timbra l’1-0 all’82’, mostrando più fame di Valenti e battendo Corvi col mancino. Provedel salva allora il risultato all’85’ con una grande parata, prima del tentativo di rovesciata di Pellegrino. La Lazio vince quindi 1-0 una partita complicatissima e sale a 22 punti, accorciando sulla zona europea della classifica. Spreca un’occasione d’oro invece il Parma, che resta fermo a 14 punti.
LE PAGELLE
Corvi 6 – Si mette in mostra con un paio d’ottime parate, murando Cancellieri e Basic nel primo tempo. All’82’ viene trafitto però da Noslin, bravo a saltarlo in area di rigore.
Valenti 5 – Perde il confronto fisico con Noslin in occasione dell’azione che decide la partita. Un errore che costa caro.
Noslin 8 – Entra al 69’ e all’82’, con la Lazio in nove uomini, si costruisce in solitaria l’1-0 che decide la partita. Man of the Match senza discussioni!
Zaccagni 5 – Lascia la Lazio in dieci uomini al 42’ per un fallo evitabile a centrocampo. Non c’è cattiveria nel suo intervento, ma la gamba è alta e il Var sceglie di confermare la decisione dell’arbitro.
Basic 3 – Nel primo tempo è uno dei migliori, ma farsi espellere per uno stupido fallo di reazione, con la Lazio già in dieci, è un’autentica follia.
IL TABELLINO
PARMA-LAZIO 0-1
Parma (4-3-2-1): Corvi 6; Britschgi 5, Delprato 6 (1’st Troilo 5,5), Valenti 5, Valeri 6; Bernabé 6, Estevez 6, Keita 5,5 (41’ st Djuric sv); Oristanio 5,5 (25’ st Ondrejka 6), Benedyczak 5,5 (32’ st Cutrone sv); Pellegrino 6.
A disp.: Guaita. Rinaldi, Trabucchi, Hernani, Troilo, Cremaschi, Plicco, Ordonez, Lovik, Tigani, Konate, Sorensen, Begic, Cardinali, Almqvist. All.: Cuesta
Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Patric 6 (24’ st Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6; Guendouzi 6, Cataldi 6,5 (43’ st Vecino sv), Basic 3; Cancellieri 6,5 (24’ st Dele-Bashiru 6), Castellanos 5,5 (24’ st Noslin 8), Zaccagni 5.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia, Cancellieri. All.: Sarri
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 37’ st Noslin (L)
Ammoniti: Valeri (P), Cancellieri (L), Estevez (P)
Espulsi: Zaccagni (L), Basic (L)
LE STATISTICHE
La Lazio ha vinto una partita di Serie A nonostante due cartellini rossi ricevuti e la seguente doppia inferiorità numerica per la prima volta dal 3 aprile 2021 contro lo Spezia in casa (2-1) mentre non capitava in trasferta dall’8 maggio 2016 contro il Carpi (3-1).
La Lazio ha ottenuto oggi contro il Parma la sua 1100a vittoria in Serie A.
Prima della Lazio l'ultima squadra che aveva vinto una partita in Serie A segnando il gol della vittoria con nove giocatori in campo contro 11 avversari era stato il Milan l'8 febbraio 2017, vincendo 1-0 sul campo del Bologna dopo le espulsioni di Gabriel Paletta e Juraj Kucka.
La Lazio ha battuto il Parma in Serie A per la prima volta dal 12 maggio 2021 in casa (1-0) mentre in trasferta non capitava dal 10 gennaio dello stesso anno (2-0); in generale i biancocelesti hanno vinto ben 10 delle ultime 12 sfide contro gli emiliani nel torneo (1N, 1P).
La Lazio ha vinto tre delle ultime sei gare di Serie A (1N, 2P), tante vittorie quante nelle 12 precendenti (5N, 4P) – per i biancocelesti questo è inoltre il secondo successo esterno di questo campionato, il primo dal 29 settembre scorso (3-0 v Genoa).
Il Parma ha perso senza segnare due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 (cinque in quel caso).
Tijjani Noslin ha segnato due gol in questa Serie A, eguagliato il numero di reti realizzate in tutto lo scorso campionato, il suo primo con la Lazio nella competizione.
La Lazio è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi nella Serie A in corso (cinque).
Per la seconda volta in questo campionato di Serie A la Lazio ha ricevuto due cartellini rossi in una singola gara, 21 settembre scorso contro la Roma la precedente.
Danilo Cataldi ha fornito almeno due assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2021/22, anche in quel caso con la maglia della Lazio.
Mattia Zaccagni ha ricevuto il primo cartellino rosso in Serie A, alla sua 221a presenza nella competizione.
Nessuna squadra ha segnato meno reti del Parma in questa Serie A (10, come il Pisa) – in generale mai i gialloblù avevano segnato così poco dopo 15 turni in un singolo torneo della competizione (in precedenza il record negativo era di 12 del 2006/07).
Maurizio Sarri ha totalizzato 200 punti da allenatore in Serie A con la Lazio, quinto tecnico a tagliare questo traguardo coi biancocelesti nella massima serie dopo Simone Inzaghi (359), Dino Zoff (283), Delio Rossi (223) e Sven-Göran Eriksson (218), contando i tre punti a vittoria da sempre.
Tijjani Noslin ha giocato oggi la 50a partita con la maglia della Lazio, considerando tutte le competizioni.