Qualificazioni Euro 2020: Calhanoglu, assist in rovesciata! Poker della Turchia

25/03/2019

TURCHIA-MOLDOVIA 4-0

Discontinuo e discusso con il Milan, centrale e decisivo con la Turchia. Eccola la doppia versione di Hakan Calhanoglu che in questa pausa per le nazionali non ha fatto altro che aumentare le domande sul suo rendimento. Gattuso è convinto che anche in rossonero possa essere determinante come con la Turchia, nell’attesa il 10 rossonero si prende ancora una volta la scena internazionale con un super assist in rovesciata per Kaldrim che al 24’ apre il tabellino della sua squadra nel successo per 4-0 sulla Moldavia nella seconda giornata del gruppo H verso Euro 2020. Turchia che va in scioltezza contro un avversario modesto e raddoppia già al 26’ con Tosun che nella ripresa al 53’ fa 3-0 e personale doppietta. Nel mezzo c’è anche un calcio di rigore fallito da Burak Yilmaz, per rimarcare ancora la differenza di valori in campo. Calhanoglu esce dopo 66 minuti, poco prima che Ayhan infili la quarta rete al 70’. Turchia a punteggio pieno nel girone con 6 punti e un Calhanoglu protagonista. A Milanello sperano che l’effetto Nazionale non abbandoni l’ex Bayer Leverkusen alla ripresa del campionato.