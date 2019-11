Nazionale, presentata la nuova maglia away

Per le due ultime partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Bosnia e Armenia, la Nazionale indosserà una nuova divisa da trasferta, presentata oggi: secondo lo sponsor tecnico Puma il kit away "unisce un design moderno a un'ispirazione rinascimentale, integrandoli nella classica maglia bianca che fonde la cultura e lo stile del Paese nel kit della Nazionale, con l'obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione di giocatori in vista dei prossimi impegni europei e mondiali".