"Avere due vittorie di tappa e tornare in Rosa era quello che volevamo oggi". Così Mads Pedersen ha commentato la vittoria nella terza tappa del Giro d'Italia a Valona, con la riconquista della maglia rosa. Il danese della Lidl-Trek ha quindi sottolineato il grande lavoro di squadra che lo hanno portato a in ottima posizione per la volata finale. "Questo era il piano, controllare sulla salita e arrivare davanti. Ciccone e Vacek hanno fatto un lavoro incredibile", ha detto Pedersen.