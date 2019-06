Le qualificazioni a Euro 2020 sono in diretta su Mediaset

06/06/2019

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Italia 1 e Canale 20 trasmetteranno in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro ben quattro match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Si comincia venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 20, con la Danimarca di Eriksen alle prese con l’Irlanda capolista del gruppo D.



Sabato 8, su Italia 1 alle ore 15.00, sarà invece la volta dei vice-campioni del mondo della Croazia che ospiteranno il Galles. Lunedì 10 giugno, sempre su Italia 1 in prima serata, il big match del gruppo F tra la Spagna di Luis Enrique e la Svezia.



Infine, martedì 11 si torna su Canale 20, alle ore 18.00, con la Slovacchia, prima nel Gruppo E, che farà visita all’Azerbaijan.