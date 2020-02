La maglietta dell'Italia per Euro 2020

L'Italia avrà un look rinnovato a Euro 2020. La Nazionale di Roberto Mancini, che nei mesi scorsi ha disputato gare ufficiali e amichevoli presentando la divisa speciale di colore verde e la away bianca, manterrà il design "Rinascimento" anche per la tradizionale divisa azzurra. Sullo sfondo si intravede una grafica ispirata al movimento artistico, tema dei kit per Euro 2020 della nazionale azzurra. Colletto e dettagli sulla manica saranno di colore nero.