Kane, tendine ko: stagione quasi finita ed Euro 2020 a rischio

INGHILTERRA IN ANSIA

Tottenham e Inghilterra in ansia per Harry Kane. L'attaccante inglese, infatti, si dovrà operare al bicipite femorale della coscia sinistra per la rottura di un tendine riportata con il Southampton dell' 1 gennaio e tornerà ad allenarsi solo ad aprile. In pratica la sua stagione con gli Spurs è quasi finita e anche la sua presenza a Euro 2020 rischia di essere in dubbio. Un grosso guaio anche per Mourinho, che ora potrebbe accelerare per Piatek.

José Mourinho un po' se lo sentiva ("Se mi chiedi solo il mio parere dal punto di vista emotivo, se sento che arriveranno buone o cattive notizie sulle condizioni di Kane, beh allora dico che mi aspetto cattive notizie. Questa è la mia impressione” le sue parole al termine della sfida di Capodanno) e ora è arrivata la conferma dopo diversi consulti medici. Kane dovrà operarsi e si perderà gran parte della stagione.

In ottica Nazionale anche il ct Southgate non può dormire sonni tranquilli e deve incrociare le dita che non ci siano contrattempi nel corso della lunga riabilitazione. L'attaccante degli Spurs non ha proprio dalla sua la Dea Bendata, visto che l'anno scorso ad aprile subì un altro infortunio grave, lesionandosi i legamenti della caviglia sinistra.

IL COMUNICATO DEL TOTTENHAM

"In seguito agli accertamenti medici condotti dal nostro staff durante la scorsa settimana, possiamo confermare che Harry Kane si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la rottura di un tendine della coscia sinistra. L'attaccante si era infortunato durante l'impegno di Premier League contro il Southampton della scorsa settimana e medici specializzati hanno consigliato l'operazione dopo ulteriori analisi sull'infortunio. Questa decisione non dovrebbe modificare il lasso temporale per cui il capitano della nazionale inglese risulterà indisponibile, con le aspettative di un ritorno agli allenamenti stimato ad aprile".

