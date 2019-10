Italia, messaggio strappalacrime dai piccoli malati del Bambin Gesù

I piccoli malati dell'ospedale Bambin Gesù di Roma hanno voluto recapitare un messaggio agli Azzurri, che erano stati da loro in visita in occasione della partita contro la Grecia. Così, nello spogliatoio di Vaduz prima di Liechtenstein-Italia,, è comparso un foglio che recitava così: "Il vostro gol più bello è stato venire da noi in ospedale".