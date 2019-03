Italia, Mancini: "Applausi per i ragazzi, contenti di aver fatto felici i tifosi"

27/03/2019

Il giorno dopo il 6-0 al Liechtenstein, Roberto Mancini rinnova i complimenti all'Italia: "Applausi per i ragazzi che hanno saputo tenere alta la concentrazione. Siamo contenti per le due vittorie e di aver fatto felici i nostri tifosi. A giugno ci aspettano altre due prove decisive!" questo il tweet del ct azzurro. La Nazionale giocherà l'8 giugno contro la Grecia e tre giorni dopo contro la Bosnia.