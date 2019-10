Italia, ballottaggio tra Bernardeschi e Barella verso la Grecia

VERSO ITALIA-GRECIA

Allenamento a porte aperte a Coverciano in occasione dello sponsor day. In un clima quasi primaverile Roberto Mancini ha sottoposto gli Azzurri ancora di verde vestiti (sarà così fino alla sfida del 12 ottobre all'Olimpico di Roma contro la Grecia) ad una seduta in cui ha alternato parte atletica ad esercitazioni tecnico-tattiche. Con il modulo 4-3-3 il ct ha testato quella che potrebbe essere la formazione titolare sabato prossimo. Immobile e Belotti si sfidano... alla Playstation con Pes 2020





































































































Donnarumma tra i pali, in difesa D'Ambrosio-Bonucci-Romagnoli-Spinazzola, al centro Bernardeschi-Jorginho-Verratti, in avanti il tridente formato da Chiesa-Belotti-Insigne. I ballottaggi al momento riguardano il centrocampo (tra Bernardeschi e Barella) e l'attacco con il dualismo tra Belotti e Immobile. Per domani è prevista un'altra sessione nel pomeriggio, questa volta aperta solo per i primi 15', un'altra totalmente chiusa giovedì prima della partenza per Roma e la visita alle 10 all'ospedale pediatrico 'Bambin Gesù".