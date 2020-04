Il Portogallo rinuncia a metà bonus qualificazione per aiutare i dilettanti

La nazionale portoghese scende in campo per aiutare il movimento dei dilettanti. Come comunica in una nota la federcalcio del Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni - ma anche staff tecnico e dirigenti della federazione - hanno rinunciato a metà dei bonus di qualificazione a Euro 2020 per creare un fondo a sostegno del calcio dilettantistico, fermo a causa dell'emergenza coronavirus.