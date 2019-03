Euro 2020, l'Albania esonera Panucci

23/03/2019

Dopo poco meno di due anni si conclude l’avventura di Christian Panucci sulla panchina dell’Albania. Fatale per il tecnico italiano la sconfitta contro la Turchia nella prima partita del girone di qualificazione a Euro 2020, dopo la quale la Federazione albanese ha deciso per l'esonero. Ecco il comunicato ufficiale: “La Federazione di calcio albanese annuncia che oggi ha ufficialmente interrotto il rapporto con l’allenatore Christian Panucci. Ringraziamo Panucci per il lavoro svolto finora e gli auguriamo grandi successi nella sua carriera. La squadra nazionale nella seconda partita eliminatoria ufficiale contro Andorra sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema, così come dal resto dello staff attuale”.