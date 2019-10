CR700: Cristiano Ronaldo entra nel mito

CHE NUMERI

Da CR7 a CR700 il gioco di parole è semplice, ma il percorso è lungo ed entusiasmante. Con il gol segnato su rigore contro l'Ucraina (il numero 113 nella serie) con la maglia del Portogallo, Cristiano Ronaldo si è confermato nel mito del calcio raggiungendo un traguardo impressionante: 700 reti tra i professionisti dal 2002 ad oggi, in meno di mille partite (974). Una quota riservata a pochissimi predestinati di questo sport. CR700, ecco il rigore dei record

A partire dagli esordi in maglia Sporting Clube, Ronaldo ha segnato ovunque ha giocato distribuendo gol in 21 competizioni diverse, sempre da protagonista. Quella contro l'Ucraina è stata la rete numero 95 con il Portogallo, la 113 su rigore. In carriera CR7 ha realizzato il 64% dei gol con la maglia del Real Madrid (450) sommati ai cinque con lo Sporting Clube, ai 118 in maglia Manchester United e ai 32 fin qui realizzati con la Juventus.

Attraverso i numeri è possibile anche definire anche come lo ha fatto: 441 con il piede destro, 129 con il sinistro, 127 di testa e 2 diciamo così di fortuna...

Ha trasformato 112 calci di rigore e ha segnato 55 volte su calcio di punizione.