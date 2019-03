Bernardeschi: "Voglio un'Italia come la mia Juve. Una follia squalificare Ronaldo"

19/03/2019

"Spero di diventare uno dei simboli di questa Nazionale come sono stati in passato i Rossi e i Baggio". E' il sogno di Federico Bernardeschi dal ritiro di Coverciano: "Della mia Juve che ha battuto l'Atletico Madrid vorrei portare in Nazionale la consapevolezza di essere forti, perché lo siamo e ci dobbiamo credere ogni giorno". Sull'eventuale squalifica di Ronaldo: "Sarebbe folle, è stata un'esultanza e alla fine si chiuderà lì".