Bale diventa un caso: convocato dal Galles, ma per il Real è infortunato

In casa Real Madrid scoppia un nuovo caso Bale, che già l'estate scorsa sembrava destinato a lasciare i merengues. L'attaccante non gioca dal 5 ottobre scorso a causa - questa la versione ufficiale - di un infortunio muscolare al polpaccio. Tuttavia il ct del Galles, Ryan Giggs, lo ha chiamato per la doppia sfida delle qualificazioni a Euro 2020 contro Azerbaigian e Ungheria e il giocatore, lunedì, si è allenato regolarmente con la propria nazionale. Ecco perché le voci su di lui, attraverso i media spagnoli, hanno cominciato a rincorrersi. E' o non è infortunato?

In molti hanno insinuato che il suo possa essere un "infortunio diplomatico", visto che il gallese a Madrid non è più una prima scelta di Zidane e a gennaio potrebbe fare le valigie. In estate Bale era stato corteggiato dalla Cina, da dove parecchi club potrebbero tornare a farsi sotto. Ma anche in Italia l'attaccante farebbe comodo a diverse squadre e in particolare all'Inter di Conte, che dopo gli infortuni di Politano e Sanchez in attacco ha i giocatori contati.