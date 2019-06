Italia, Verratti incorona Mancini: "Una grandissima scoperta"

06/06/2019

SUL SUO FUTURO AL PSG

"Tornare in Italia? Non sento questo bisogno, io sto bene a Parigi, sono ormai sette anni che vivo e gioco lì, il progetto mi intriga e mi invoglia a continuare. E' vero che anche stavolta non siamo arrivati fino in fondo ma pure altri club si sono fermati prima. La Champions si gioca su episodi e dettagli e l'edizione di quest'anno è stata piuttosto strana anche se il Liverpool è un grandissimo club e ha fatto grossi investimenti, non è stato un successo casuale, il calcio di oggi ha livellato certe differenze".



SU BUFFON

"Di un campione come lui c'è bisogno sempre, quindi se dovesse tornare in Nazionale con qualsiasi ruolo sarebbe un vantaggio per tutti. L'addio al Psg? Prima che finisse la stagione ho parlato a lungo con lui e sapevo della possibilità dell'addio. Con noi è stato appena un anno ma è bastato a Gigi per farsi amare da tutti. Ci lascia tantissimo, condividere con un campione così lo spogliatoio è un'esperienza che mi porterò dentro tutta la vita. Dovesse tornare in Nazionale sarebbe bello, perché Buffon non solo ha vinto tantissimo in carriera ma ha anche carisma e intelligenza, è davvero qualcosa di raro che dobbiamo tenerci stretto".



SUL SUO RUOLO IN AZZURRO

"Penso che l'esperimento con me e Jorginho sia riuscito e possiamo migliorare ancora molto. Il ct ha saputo creare un bel gruppo, c'è tanta gioventù ma anche tanta qualità e voglia di fare bene. L'obiettivo di tutti è riportare l'Italia dove merita dopo le delusioni di qualche tempo fa".



SULLA FIORENTINA

"Si può vederla in vari modi, all'estero sono ancora attirati dalla nostra Serie A. Ci sono squadre che spendono tantissimi soldi, se riesci a trovare investitori stranieri è qualcosa di meglio".



SU NEYMAR

"Per chi non lo conosce c'è un'immagine diversa della realtà, è un ragazzo generoso che vive per il calcio e che ama questo sport. Allenarsi con ragazzi così è il sogno per ogni bambino, sicuramente sta passando un momento difficile. Salterà la Copa America per l'infortunio di ieri sera, sta passando dei giorni difficili. Al giorno d'oggi ci sono persone invidiose che tentano di mettere i bastoni tra le ruote. Neymar vive il calcio in una maniera che non riuscirebbe a nessuno di noi".